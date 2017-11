Wiadomości Wędkarskie 12/2017 Drodzy Czytelnicy!



Przed nami kalendarzowa zima i długo oczekiwane wędkowanie na pierwszym lodzie. Tymczasem nasz Baca prognozuje zmienną pogodę, z wiatrem, opadami deszczu i mokrego śniegu. Czy te prognozy się sprawdzą, nie wiadomo, choć wszystko wskazuje na to, że i w tym roku przełom jesieni i zimy będzie stosunkowo ciepły. Na początku miesiąca, zanim woda zacznie przymarzać, zachęcamy do wyprawy z długą wędką na duże grudniowe płocie. Jak je odnaleźć i skutecznie łowić w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych – podpowiada Józef Wróblewski – „Płoć przed pierwszym lodem” str. 10. Tradycyjnie w te dni wyruszymy ze spinningiem na poszukiwanie okazów szczupaka, sandacza i okonia. Warto być teraz nad wodą, bo jak wskazują „Rekordy na plan”, grudniowe drapieżniki mają doskonały apetyt i łatwiej przechytrzyć medalową sztukę. Nasz redakcyjny łowca okazów Kamil „Łysy Wąż” Walicki zaprasza na rzeczne sandacze. Późną jesienią dobrymi łowiskami są stare, rozmyte kamienne opaski. Fragmenty umocnień są chętnie odwiedzane przez duże sandacze. Porady, jak i na co łowić w takich miejscach w materiale pt. „Wiślane sandacze” str. 22. Od wielu lat popularną przynętą na okonie jest minitwister na bocznym troku. Metoda wciąż doskonalona zarówno przez zawodników, jak i amatorów pasiastych drapieżników. W jednym sezonie lepiej sprawdza się krótszy trok i cieńsza żyłka, w kolejnym – szybsze prowadzenie przynęty i wleczenie dużego ciężarka. Nad uniwersalną budową zestawu trokowego, zapewniającego dobre brania od wiosny po późną jesień, zastanawiał się redakcyjny mistrz wędki pstrągowej i okoniowej Ryszard Kuna. Gorąco zachęcam do lektury artykułu pt. „Wynurzenie na bocznym troku” str. 28. Na zakończenie polecam karpia smażonego na ciemnym oleju rzepakowym – wykwintne danie na wigilijny stół według przepisu mistrza kuchni Wojtka Charewicza. Karpia przełożonego cebulą i zalanego sosem z czystym sumieniem można podać na królewski stół – „Doskonały karp wigilijny w zasmażce” str. 93. Wszystkim Czytelnikom życzę spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia i wielu wędkarskich prezentów pod choinką!



Redaktor Naczelny

ANDRZEJ ZIELIŃSKI