Wiadomości Wędkarskie 11/2017

Kilka dni po ukazaniu się listopadowych „WW” rozpocznie obrady XXXI Krajowy Zjazd Delegatów PZW. Przed nami wybory władz i organów Związku oraz uchwała wytyczająca kierunki działania PZW w latach 2017–2021. Delegaci zdecydują, które wnioski z kół i okręgów zostaną w uchwale uwzględnione. Czy powróci temat składki krajowej, której nie udało się wprowadzić? Jakie zadania wyznaczy Zjazd nowo wybranemu Zarządowi Głównemu? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w naszej relacji ze Zjazdu w następnym numerze „WW”.

Okres przedzjazdowy to czas refleksji i podsumowań, co udało się osiągnąć, a na co zabrakło czasu, czy wszystkie decyzje były słuszne itd. W 4-letniej kończącej się kadencji ZG wiele się działo. Związek ponownie stał się stowarzyszeniem, delegaci uchwalili nowy statut, a okręgi pozyskały znaczne środki finansowe z UE. Ale były też protesty wędkarzy i nieprzychylne komentarze. O podsumowanie mijającej kadencji poprosiliśmy prezesa ZG Dionizego Ziemieckiego. Nasz wywiad na str. 74.

Przed nami listopad i nowe wędkarskie wyzwania. Mam nadzieję, że pogłoski o szybko nadchodzącej zimie stulecia, kolejnej po 1978 roku, się nie sprawdzą. Zresztą polscy synoptycy temu zaprzeczają. W tym duchu, licząc na stosunkowo ciepłą i sprzyjającą wędkowaniu aurę, zachęcamy do wyprawy nad listopadowe akweny. Nasz autor Kamil Walicki proponuje wyprawę nad rzekę. Doskonale zna jesienne rewiry sandaczy, szczupaków i boleni i wcale głęboko ich nie szuka – „Nad listopadową rzeką” str. 30.

W e-mailach i listach do redakcji zwracacie się o porady, jak łowić ryby drapieżne na żywca i martwą rybkę. Dziś tę prośbę spełniamy. Zwolennik wszelkich metod stacjonarnych, Piotr Berger, analizuje wyższość fileta nad żywą przynętą (i odwrotnie), wymieniając ich zalety i wady. Jego wiedza naprawdę jest imponująca – „Filet kontra żywa rybka” str. 18.

Nie mniejsze doświadczenie w operowaniu żywcówką ma mistrz wędki spławikowej Józef „Batman” Wróblewski. Wymienia kilka wariantów metody żywcowej i sposobów zbrojenia przynęty. Warto się z nimi zapoznać. Polecam tekst „Jesień i klasyczna żywcówka” na str. 22.

Życzę Wam połamania kija na listopadowych okazach!

Redaktor Naczelny