Wiadomości Wędkarskie 10/2017 Drodzy Czytelnicy! Z początkiem października rozpoczyna się okres dobrego żerowania ryb drapieżnych. Coraz lepsze wyniki przynosi łowienie na żywca, spinningowanie i trollingowanie, choć ta ostatnia metoda jest dozwolona na niewielu polskich akwenach. Trollingowanie, nadal traktowane przez wielu gospodarzy wód jak zło konieczne, ma jednak swoje walory. Pozwala na stosunkowo szybkie rozpoznanie rozległych jeziorowych łowisk i sprawne odnalezienie rewirów szczupaka, okonia czy sandacza. O tym, jak pasjonujące może być trollingowanie w dużych zbiornikach wodnych, pisze nasz redakcyjny pogromca okazów Majki Pecyna. W jesienne dni nie przepuszcza dobrych okazji, ale zaznacza, że trzeba się nieźle natrudzić, aby złowić dorodnego szczupaka – „Przechytrzyć toniowego zbója” str. 12. Również metoda spinningowa może dostarczyć niezapomnianych wrażeń, zwłaszcza podczas wyprawy na grube okonie. Nasz autor, Kamil Walicki, który w pogoni za okazami garbusów zwiedził wiele europejskich łowisk, stosuje jesienią duże „jaskółki” i posyła je na ostro opadające stoki podwodnych górek oraz cypli. Prowokuje ryby techniką klasycznego opadu i odradza zabawę z dużymi okoniami za pomocą małych twisterów i cienkich żyłek – „Okoniowe kantowanie” str. 28. O łowieniu okoni nigdy za wiele. Co jakiś czas na łamach „WW” przypominamy o skuteczności błystki obrotowej. Trochę odeszła w zapomnienie, mimo że przez całe dziesięciolecia była okoniowym wabikiem nr 1. Wytrawny łowca okoni, Paweł Piotrowski, zawsze zabiera nad łowisko zestaw sprawdzonych obrotówek. Stosuje wzory przeciążone, którymi interesują się zarówno pasiaki średniej wielkości, jak i te medalowe – „Okonie na wirówkę” str. 27. Miłośnicy białej ryby też mają szansę na udane połowy. Początek jesieni to bardzo dobry czas na moczenie kukurydzy i robaka. Świetnie biorą leszcze, płocie i pozostałe karpiowate. My zachęcamy do wyprawy na dorodne karasie złociste – gatunek rodzimy, waleczny, występujący w wielu polskich łowiskach. Gorąco polecam tekst Piotra Bergera pt. „Karasie złociste ze starorzeczy i stawów” na str. 20.

Życzę wszystkim Czytelnikom wielu udanych wypraw nad wodęi wspaniałych okazów! Redaktor Naczelny

ANDRZEJ ZIELIŃSKI Rekord Polski: rozpiór 1,53 kg (50,5 cm) oprac. Sebastian Kowalczyk Galeria łowców oprac. Sebastian Kowalczyk Przechytrzyć toniowego zbója Majki Pecyna Jesienne szczupaki z płytkiej wody Radosław Witólski Karasie złociste ze starorzeczy i stawów Piotr Berger Z bacikiem po żywca Józef "Batman" Wróblewski Okonie na wirówkę Paweł Piotrowski Okoniowe kantowanie Kamil "Łysy Wąż" Walicki Bolenie w wodach stojących Sebastian "rognis_oko" Kalkowski Spróbujcie twitchingu Rafał Malinowski Damsel Nymph Igora Glindy Mirosław Pieślak Potęga zoomu Cezary Karpiński Klasyczny feeder Łukasz Kalmus Jak zacząć karpiować Adrian Modzelewski Najlepsze przynęty, nieobecność karpia w łowisku Przemysław Mroczek Wyposażenie wędkarza muchowego Józef "Batman" Wróblewski Atlas ryb polskich - belona Andrzej Kapusta Łowcy talentów Ewelina i Wojciech Werniccy Zapytaj Kogatę Chruścik trochę inaczej Kuba Chruszczewski Efttex 2017 - nagrodzeni! Redakcja Nowości oprac. Marek Kluczek Rejestracja połowów wędkarskich - czy warto? Marek Trella Prawnik radzi - Czy sąd koleżeński może odebrać kartę wędkarską? Cezary Szczepaniak Mamy mistrza świata! P.Z. i S.K. Night Street Fishing Extreme 2017 - Warszawa Sebastian Kowalczyk Trener z wizją Wojtek Wernicki Zawody o "Puchar Wędkarstwo Lucio Łowca 2017" jw Koło "Amur" - ludzie i wody (mak) Wędkarze do szpiku kości Sebastian Kowalczyk Okręg PZW Opole oprac. S.K. Odra pod Utratą Piotr Kondratowicz Puławski "Osadnik" Ryszard Kuna Sandacze z Rio Ebro Kamil "Łysy Wąż" Walicki Liga Polonusów oprac. Piotr Berger Ryba życia Piotr Zieleniak REKORDY NA PLAN PALCE LIZAĆ Wojciech Charewicz