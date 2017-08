Najnowsze wydanie



Wiadomości Wędkarskie 09/2017 Drodzy Czytelnicy! Globalne ocieplenie oryginalnie kształtuje pogodę w Europie. Trwające jeszcze lato jest najzimniejsze od wielu lat, a woda w Bałtyku i jeziorach nie zachęca do korzystania z kąpieli. W opinii wielu wędkarzy, taka aura sprzyja uprawianiu naszego hobby. Przecież chłód, wiatr, deszcz i gwałtowne burze to typowo wędkarska pogoda – z okresami dobrego żerowania ryb. Do redakcji już napływają pierwsze zgłoszenia letnich okazów. Są wśród nich ponadmetrowe szczupaki, niewiele mniejsze sandacze i przepiękne okonie. Odnotowaliśmy wiele złotych leszczy, karasi i linów, a nawet ponadkilogramową wzdręgę!

W pierwszej połowie września, jak zapowiada nasz baca, pogoda nadal będzie bardziej sprzyjała wędkarzom niż plażowiczom. Dlatego zachęcam Was do jeszcze aktywniejszego wędkowania.

Nasz redakcyjny fachowiec od białorybu, Józef „Batman” Wróblewski, poleca wypróbowanie pelletu jako dodatku do zanęty na grube jeziorowe leszcze, liny i płocie. Eksperymentując z tym dodatkiem, początkowo był rozczarowany. Jednak gdy w łowisku pojawili się pierwsi amatorzy pelletu, przypon 0,10 mm zamienił na mocniejszą „szesnastkę”. Więcej o eksperymentach Józefa w artykule pt. „Pellet nęci leszcze i liny – prawda czy fałsz?” na str. 18.

O porady dla naszych Czytelników zwróciliśmy się do wytrawnego wędkarza spławikowego, Łukasza Kalmusa, który przyznał, że fascynuje go łowienie ryb w rzecznym nurcie, bo po każdym przepłynięciu zestawu można liczyć na inną rybę. Połowa sukcesu to trafne wytypowanie łowiska. Dno z biegiem rzeki powinno się wznosić, aby zatrzymały się kule zanętowe. Zanim jednak je ulepimy i dociążymy, trzeba zbadać szybkość nurtu. Jak? Za pomocą patyka! Polecam artykuł pt. „Łowienie w rzekach” na str. 40.

Z początkiem września zaczynają się dobre brania okoni. Z powodzeniem łowimy je na małe twistery, kopyta, woblery i obrotówki, czyli na klasycznej wielkości przynęty. Ale czy zainteresują się nimi te najdorodniejsze ryby, mierzące 40 cm i więcej? Majki Pecyna ma na to prostą odpowiedź i wymienia najlepsze łowiska – „Pora dużych okoni” str. 10.

Wszystkim Czytelnikom życzę miłego odpoczynku nad wodą i wielu niezapomnianych brań! Redaktor Naczelny

ANDRZEJ ZIELIŃSKI

GALERIA ŁOWCÓW Pora dużych okoni Majki Pecyna Dziki karp z kleniowej rafy Kamil "Łysy Wąż" Walicki Pellet nęci leszcze i liny - prawda czy fałsz? Józef "Batman" Wróblewski Podwodne blaty - pastwiska amurów Piotr Berger Jaź nasz wrześniowy Krzysztof Szymański Guma nigdy za duża Waldemar Ptak Rusty Scud (rudy kiełż) Pawła Kiełczykowskiego Mirosław Pieślak Trzeba umieć wypuszczać Piotr Zieleniak Magiczny kolor Cezary Karpiński Łowienie w rzekach Łukasz Kalmus Wyróżnij się! Adrian Modzelewski Luźna żyłka, wzrok karpia Przemysław Mroczek Zapytaj Kogatę Technika wykonywania rzutów Józef "Batman" Wróblewski Atlas ryb polskich - sumik karłowaty Andrzej Kapusta Łowcy talentów Ewelina i Wojciech Werniccy Rak nieborak Kuba Chruszczewski RYNEK FORUM Prawnik radzi - Nakaz wypuszczenia ryb Cezary Szczepaniak Puchar Burmistrza Miasta Orzysz S.K. Gwiazdy na zawodach Sebastian Kowalczyk i Andrzej Zieliński Spławikowe Mistrzostwa Polski Józef Wróblewski VIII Puchar Czorsztyna mak NASZE PZW Co trzeba wiedzieć o kormoranach Andrzej Kapusta Rzeka Ełk koło Stradun Paweł Oglęcki Izera - pocket water Arek Kubale Na ryby do Republiki Czeskiej j.w. Zalew "Za laskiem" Piotr Berger Rooster, czyli raj w Meksyku Kamil "Łysy Wąż" Walicki Liga Polonusów oprac. Piotr Berger Naprawiacz Ryszard Kuna REKORDY NA PLAN PALCE LIZAĆ Wojciech Charewicz