Najnowsze wydanie



Wiadomości Wędkarskie 08/2017 Drodzy Czytelnicy! Wakacyjna wyprawa nad jezioro zawsze daje upust wędkarskiej wyobraźni. Jej oczyma już holujemy szerokie jak łopata leszcze, przepiękne płocie i liny, czatujące przy zielsku szczupaki... Niestety, rzeczywistość potrafi być inna, zwłaszcza gdy pojawia się problem z odnalezieniem rewirów ryb albo wolnego i dogodnego do wędkowania pomostu. Jak wytypować brzegowe stanowisko nad jeziorem i jak skutecznie łowić leszcze oraz inne karpiowate podpowiada Paweł Oglęcki. Radzi, aby podczas rekonesansowych spacerów wybrać stanowisko mniej rzucające się w oczy, najlepiej z dala od dróg i zabudowań – „Z gruntówką nad słonecznym jeziorem” str. 14. Więcej o leszczach piszemy w rubryce „Anatomia sukcesu”. Nasz autor Piotr Berger podaje proste sposoby, jak sprawnie namierzyć łowisko oraz omawia taktykę wędkowania z zastosowaniem różnych metod, zanęt i przynęt – „Letnie łowiska leszczy w jeziorze” str. 22. Zachęcam również do zapoznania się z analizą zgłoszeń do rubryki „Rekordy na plan”. Okazuje się, że latem medalowe leszcze najchętniej zasysają białe robaki, a wśród wybornych łowisk okazów jeziora plasują się na drugim miejscu, ustępując tylko dużym nizinnym rzekom – „W poszukiwaniu wakacyjnych leszczy” str. 26. Kolejnym popularnym latem gatunkiem jest niewątpliwie szczupak. Najczęściej staramy się go przechytrzyć na sztuczne przynęty – błystki obrotowe, woblery i gumowe imitacje ryb. Na okazy warto stosować jednak duże modele tych wabików i penetrować nimi łowisko na głębokości od 3 do 6 m . Taką taktykę poleca przewodnik wędkarski Sebastian Kalkowski, który z powodzeniem biczuje wodę wielkimi, nawet 36-centymetrowymi przynętami – „Szczupaki na duże gumy” str. 32. Na zakończenie wykwintne rybne danie. Nasz redakcyjny mistrz kuchni Wojtek Charewicz poleca na lato zupę ogórkową ze smażoną rybą. Zalicza ją do najdoskonalszych zup rybnych, zwłaszcza na drugi dzień po wakacyjnej imprezie – przepis na str. 93. Wszystkim Czytelnikom życzę udanego wypoczynku, wspaniałej pogody i wymarzonych okazów! Redaktor Naczelny

ANDRZEJ ZIELIŃSKI GALERIA ŁOWCÓW Wyprawa nad morze Jerzy Bajer Z gruntówką nad słonecznym jeziorem Paweł Oglęcki Nocą na leszcze Piotr Berger Letnie łowiska leszczy w jeziorze Piotr Berger W poszukiwaniu wakacyjnych leszczy Sebastian Kowalczyk W ciemność z gumą Kamil "Łysy Wąż" Walicki Szczupaki na duże gumy Sebastian Kalkowski Rodzinne wakacje i... wielkie ryby Majki Pecyna Granite Goddard JP Joanny Pieślak Mirosław Pieślak Sierpień i małe nimfy Piotr Zieleniak Wakacje z dronem Cezary Karpiński Kanały i ich tajemnice Łukasz Kalmus Zapytaj Kogatę Ewelina "Kogata" Wernicka Techniki wędkowania Józef Wróblewski Atlas ryb polskich - rozpiór Andrzej Kapusta Łowcy talentów Ewelina i Wojciech Werniccy Letnia batalia w pełni Adrian Modzelewski Ośmiorniczka Kuba Chruszczewski RYNEK FORUM Prawnik radzi - Zatrzymanie dokumentu tożsamości Cezary Szczepaniak XXI Zawody Aktorów Wędkarzy im. Jaremy Stępowskiego Sebastian Kowalczyk I Ogólnopolskie Spinningowe Zawody z Łodzi Osób Niepełnosprawnych Ryszard Kuna Ryboterapia nad zalewem w Sławoborzu Marek Kluczek XVIII Maraton Wędkarski Wędkowanie w ciszy Piotr Kondratowicz Garmin Fishing Series 2017 Marek Kluczek NASZE PZW Jezioro Kośno Piotr Berger Okolice Rajskiego Marek Kluczek Wędkarstwo w Finlandii Paweł Oglęcki Potokowce z Norwegii Dominik Paukszta Liga Polonusów oprc. Sebastian Kowalczyk Brzany Ryszard Kuna REKORDY NA PLAN PALCE LIZAĆ Wojciech Charewicz