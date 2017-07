Najnowsze wydanie



Wiadomości Wędkarskie 07/2017 Drodzy Czytelnicy! Z początkiem lipca zaczyna się sezon na brzanę i suma, gatunki waleczne, stanowiące wyzwanie zarówno dla wędkarza, jak i jego sprzętu. Nasz redakcyjny kolega Piotr Berger uważa, że moda na stosowanie cienkich żyłek i delikatnych wędzisk daje brzanie przewagę w pojedynku z wędkarzem. Jak skutecznie łowić brzany na naturalne przynęty z wykorzystaniem przepływanki i drgającej szczytówki – w artykule „Wojowniczka z nurtu” str. 24. Tropienie rzecznych sumów też nie należy do zajęć prostych. Jedni polują na wąsacze z łodzi, inni metodami stacjonarnymi z brzegu, ostrogi albo wyspy. Specjaliści podkreślają, że najważniejszą umiejętnością, oprócz znajomości menu suma, jest czytanie rzeki, bo skutecznych metod połowu jest wiele. Polecam tekst Marka Chmielewskiego „Sum w trzech odsłonach” str. 10. Wakacyjne sandacze są marzeniem niejednego urlopowicza, ale w upalne dni niełatwo zachęcić je do brania. Gdy już namierzymy ryby i okaże się, że stoją poprzyklejane do dna i można rzucać jak w studnię, wypróbujmy taktykę polecaną przez Kamila Walickiego. Nasz wytrawny łowca sandaczy sypie poradami jak z rękawa – „Sposoby na letnie sandacze” str. 30. Miłośników jeziorowego białorybu zachęcam do lektury „Anatomii łowiska” – rubryki prowadzonej przez Piotra Bergera. Tym razem autor odpowiada na pytania nurtujące Czytelników z Warszawy, Wrocławia, Leszna, Opola i Wałcza, mianowicie jak z łódki zwabić wakacyjne okazy leszczy, płoci i linów – „Pomiędzy wyspą a brzegiem” str. 20. Czy miejskie akweny są dobre na karpiową zasiadkę? Okazuje się, że tak, pływają w nich ogromne karpie! Jednak zanim staniemy z całym ekwipunkiem nad wodą, powinniśmy wybrać się na rekonesans – podpowiada znakomity karpiarz Adrian Modzelewski. Przygotujmy się na różne niespodzianki, a na brania głównie nocą, bo ryby wychowane

w „głośnych” za dnia zbiornikach są bardzo ostrożne – „Karpiowa magia miasta” str. 42. Życzę wszystkim Czytelnikom udanego wypoczynku i TAAAKIEJ ryby! Redaktor Naczelny

ANDRZEJ ZIELIŃSKI

GALERIA ŁOWCÓW Sum w trzech odsłonach Marek Chmielewski Moje 212 cm szczęścia Marta "Kiciulla" Kisielińska Pomiędzy wyspą a brzegiem Piotr Berger Wojowniczka z nurtu Piotr Berger Zanim zapadnie zmrok Ryszard Kuna Sposoby na letnie sandacze Kamil "Łysy Wąż" Walicki Woblery na upał Sebastian "rognis_oko" Kalkowski Lipiec o świcie Piotr Zieleniak March Brown Janusza Jurkowlańca Mirosław Pieślak Jezioro bez wody Cezary Karpiński Karpiowa magia miasta Adrian Modzelewski Linki, węzły, statywy, ziarna i koszyki Przemysław Mroczek Zapytaj Kogatę Wędzisko, linka, kołowrotek Józef Wróblewski Atlas ryb polskich - pstrąg źródlany Andrzej Kapusta Łowcy talentów Ewelina i Wojciech Werniccy Nad wodami stojącymi Łukasz Kalmus Gdy opadnie woda Kamil "Łysy Wąż" Walicki Imitacja chrabąszcza Kuba Chruszczewski RYNEK FORUM Prawnik radzi - Zawiadomienie o kłusownictwie Cezary Szczepaniak Street Fishing - Bydgoszcz 2017 J.W. V Międzynarodowy Puchar Grauvella M.K. Wykrot 2017 Norbert Stolarczyk NASZE PZW Adamowo dla wędkarzy Ryszard Kuna Ryzykowna regulacja rzek Paweł Oglęcki Murowaniec w gminie Koźminek Marek Grajek Wędkarstwo w Holandii Józef Wróblewski Słowenia - marmurkowy raj Przemysław Półtorak Liga Polonusów oprac. Sebastian Kowalczyk Czarna bestia Ryszard Kuna REKORDY NA PLAN PALCE LIZAĆ Wojciech Charewicz