Wiadomości Wędkarskie 06/2017 Drodzy Czytelnicy! Inauguracja sezonu szczupakowego już za nami – z pewnością dla wielu z Was udana. Teraz przyszedł czas na trudniejszego w połowach drapieżnika – sandacza. Wspaniałymi łowiskami okazów tego gatunku są duże nizinne rzeki i zbiorniki zaporowe. Niektórzy z dobrym skutkiem łowią sandacze metodami spławikowo-gruntowymi na żywca lub martwą rybkę. Te metody stosunkowo łatwo opanować. Większość hołduje jednak technikom spinningowym, bardziej skomplikowanym, z wykorzystaniem plecionki i całej palety sztucznych przynęt. Sandacz jest przebiegły, nieufny i czasem zamiast atakować przynętę, tylko ją podskubuje. Bywa, że przez wiele sezonów szlifujemy taktykę i wciąż narzekamy na niewykorzystane brania. Wszystkich Czytelników, którzy odczuwają w tym względzie niedosyt, zachęcam do lektury tekstu Kamila Walickiego pt. „Sandaczowe dozbrojki” str. 28. W czerwcu zachęcamy do wyprawy nad starorzecza i buszujące w nich leszcze, wzdręgi i karasie złociste. W tym roku w rzecznych jeziorach, jak trafnie nazywa je Paweł Oglęcki, stan wód będzie wysoki przez całą wiosnę. Zasilone rzeczną wodą (i rybami) mogą być również akweny pozostające w izolacji przez cały rok! Jak wykorzystać nadarzającą się okazję na dobre połowy – w materiale „Nastał miesiąc starorzeczy” str. 26. Skuteczne wabienie i łowienie dużych leszczy to umiejętność, którą zdobywa się przez lata. Wiosną nie można przesadzać z dużą ilością zanęty. Mieszanka powinna być prosta, bez nadmiaru zanętowych dopalaczy. Tak łowi Agata Korzeniowska, zdeklarowana karpiarka, która wiosną chętnie chwyta za wędkę ze spławikiem – „Wiosenne leszcze” str. 22. O tym, że płeć piękna swym kunsztem wędkarskim potrafi dorównać liczniejszym w naszym hobby przedstawicielom płci brzydszej, wiadomo nie od dzisiaj. Kolejną wszechstronną wędkarką, która zagościła na łamach czerwcowego wydania „WW”, jest Karolina Błaszczak. Od najmłodszych lat spędza wolny czas nad wodą. Dużo podróżuje i łowi wspaniałe ryby, w Internecie publikuje filmy ze swoich wypraw. Gorąco polecam wywiad z superwędkarką Karoliną Błaszczak str. 84. Życzę wszystkim Czytelnikom wspaniałej pogody i wymarzonych okazów! Redaktor Naczelny

ANDRZEJ ZIELIŃSKI GALERIA ŁOWCÓW Zagrajmy rzeczny kwartet Majki Pecyna Podwodny dołek przy pasie trzcin Piotr Berger Wiosenne leszcze Agata Korzeniowska Nastał miesiąc starorzeczy Paweł Oglęcki Sandaczowe dozbrojki Kamil "Łysy Wąż" Walicki Polowanie na letnie rapy Sebastian "rognis_oko" Kalkowski Boleniowe nowe rozdanie Kamil "Łysy Wąż" Walicki Woblery Tomasza Janeczka oprac. Norbert Stolarczyk Przybrzeżny sandacz dla początkujących Rafał Malinowski Czerwiec z chruścikiem Piotr Zieleniak Ukryte łowiska Cezary Karpiński Twitching i poppery Konrad Wiśniewski Łowienie ryb drapieżnych na zestawy spławikowe oprac. Józef Wróblewski Atlas ryb polskich - pstrąg tęczowy Andrzej Kapusta Łowcy talentów Ewelina i Wojciech Werniccy Przyponowy zawrót głowy Adrian Modzelewski W zimnej wodzie, zarośnięte jezioro Przemysław Mroczek Zapytaj Kogatę Nowości Targi "Rybomania" w Sosnowcu Marek Kluczek FORUM Prawnik radzi - Znakowanie ryb Cezary Szczepaniak Wrocław bierze wszystko Marek Kluczek Puchar Burmistrza Darłowa Witold Janiak Pstrąg Roztocza 2017 Ryszard Kuna Wędkarstwo w Hiszpanii Paweł Oglęcki Prezentacja okręgów oprac. Józef Wróblewski TURYSTYKA Tarło w górskiej rzece Piotr Zieleniak Pilica w okolicach Spały Piotr Berger Jezioro Wierzchowo Przemysław Mroczek Karolina Błaszczak - kobieta na rybach Sebastian Kowalczyk Liga Polonusów oprac. Piotr Berger Tytani Ryszard Kuna REKORDY NA PLAN PALCE LIZAĆ Wojciech Charewicz