Wiadomości Wędkarskie 05/2017 Drodzy Czytelnicy! W maju tradycyjnie wyruszymy na połowy szczupaka. Dobra wiadomość jest taka, że w tym roku koniec okresu ochronnego cętkowanego drapieżnika ulega skróceniu o dzień ustawowo wolny od pracy i szczupakowy sezon możemy rozpocząć już w niedzielę 30 kwietnia!

Majowe szczupaki są wygłodniałe po tarle i łatwiej udaje się je przechytrzyć niż w cieplejszych miesiącach. Nie są wybredne, nie przebierają w przynętach i potrafią zatrzasnąć szczęki na przysłowiowej klamce. Wszyscy na to liczymy, bo nic tak nie poprawia humoru, jak dobre otwarcie sezonu.

Tym wszystkim, którzy właśnie pakują sprzęt na szczupakowe wyprawy, polecam porady wytrawnych łowców okazów. Nasze spotkanie z zębaczami rozpoczynamy na przykładzie łowisk położonych wokół Rugii, które okresowo obfitują w wiele ponadmetrowych ryb. Na jakie przynęty najlepiej reagują okazy i jak je zachęcić do brania – opowiada Majki Pecyna – „19 metrówek, czyli bierz, co Rugia daje” str. 12.

Polecam także tekst Sebastiana Kalkowskiego, wspaniałego wędkarza i przewodnika wędkarskiego, który zdradza tajniki skutecznego łowienia majowych zębaczy w wodzie o głębokości do 1 m – „Wielkie szczupaki z płycizn” str. 26.

Czy duże gumowe imitacje ryb wykorzystywane w połowach metrowych szczupaków warto uzbrajać dodatkowym haczykiem lub kotwiczką? Jeżeli tak, to w jaki sposób to robić, by dobrze spełniały swoje zadanie i nie ujmowały walorów naszej przynęcie? Polecam tekst Kamila Walickiego pt. „Szczupakowe dozbrojki” str. 28.

Zachęcam również do lektury artykułów poświęconych wyprawom na wiosenne karpie, płocie, bolenie oraz dorsze. Z tym ostatnim gatunkiem mamy jednak problemy. Dużych dorszy w polskich łowiskach bałtyckich jest coraz mniej. Przy wrakach, gdzie łowiliśmy wiele medalowych lampartów, nie można już zapuszczać przynęt, a najatrakcyjniejsze dorszowe górki i skałki okupują rybacy. Czy jest jakiś sposób na przełamanie złej passy? O poradę, jak skutecznie łowić dzisiaj bałtyckie dorsze, zwróciliśmy się do 2-krotnego mistrza Polski i członka kadry narodowej w wędkarstwie morskim, Tomasza Kosińskiego. Gorąco polecam artykuł pt. „Wiosna z dobiegaczem” str. 36. Życzę wszystkim Czytelnikom wymarzonych okazów i udanego wypoczynku nad wodą! Redaktor Naczelny

ANDRZEJ ZIELIŃSKI

Rekord Polski - karaś 4,16 kg (48,50 cm) oprac. S. Kowalczyk Galeria łowców 19 metrówek, czyli bierz, co Rugia daje Majki Pecyna Pod liśćmi grążeli Piotr Berger Majowe płocie łowione w opadzie Józef "Batman" Wróblewski Wielkie szczupaki z płycizn Sebastian "rognis_oko" Kalkowski Szczupakowe dozbrojki Kamil "Łysy Wąż" Walicki Woblery "Arwi" oprac. Norbert Stolarczyk Podstawowe przynęty na bolenie Ryszard Kuna Wiosna z dobiegaczem – Tomek "Kosa" Kosiński Kuba Sandera - Lefty’s Deceiver Mirosław Pieślak Wielka majówka Piotr Zieleniak Mapy Cezary Karpiński Drop Shot - łowimy głębiej Konrad Wiśniewski Na drapieżniki oprac. Józef "Batman" Wróblewski Atlas ryb polskich - certa Andrzej Kapusta Łowcy talentów Ewelina i Wojciech Werniccy Garść wiosennych dylematów Adrian Modzelewski Kukurydza, podbierak, rodzaje kulek, podkład Przemysław Mroczek Zonker siatkowiec Kuba Chruszczewski RYNEK FORUM Prawnik radzi - Logo koła wędkarskiego Cezary Szczepaniak Prezentacja okręgów oprac. JW i S.K. Zmiany w Statucie PZW Andrzej Zieliński Porozumienie ze Związkiem Miast i Gmin Morskich (MM) SPORT NASZA PRZYRODA Lucky Thursday na Rainbow Agata Korzeniowska Liga Polonusów oprac. Piotr Berger Kartofelki Ryszard Kuna REKORDY NA PLAN PALCE LIZAĆ Wojciech Charewicz