Drodzy Czytelnicy!

Kwiecień to czas tarła wielu gatunków ryb, również tych, które nie są objęte okresem ochronnym. Ikrę składają okonie, za kilka dni na tarliska ruszą jazie, w trzeciej dekadzie miesiąca – płocie i leszcze. Dajmy tym rybom trochę wytchnienia, a na pewno nam to wynagrodzą. W kwietniowe dni zachęcamy do wyprawy na liny i karpie. Wiosną gromadnie żerują w płytkich i skąpanych w słońcu łowiskach. Miłośnikom ryb drapieżnych polecamy wyprawy na klenie, pstrągi potokowe i morskie trocie. To doskonała pora na okazy!

Tradycyjnie w kwietniowych „WW” podsumowaliśmy ubiegłoroczny sezon wędkarski, biorąc pod uwagę zgłoszenia medalowych ryb, które nadesłaliście do „Rekordów na plan”. Jaki był sezon 2016? Dla pogromców 695 rekordowych ryb na pewno dobry, choć zapewne nie tylko one cieszyły nasze oko nad wodą. Odnotowaliśmy rekord krajowy karpia i dwa rekordy tołpygi, co nieczęsto się zdarza w ciągu jednego sezonu. Nasze podsumowanie, przygotowane przez Sebastiana Kowalczyka i Przemysława Mroczka, obejmuje najpopularniejsze gatunki ryb. Na co, kiedy i gdzie najlepiej brały okazy – dowiecie się z lektury materiału pt. „Medalowe ryby w sezonie 2016” na str. 12.

W lutym w halach wystawienniczych Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się największe targi wędkarskie w Polsce – Rybomania 2017. Było ponad 200 wystawców i rekordowa liczba zwiedzających, bo aż 43 tys. osób. Stoisko „Wiadomości Wędkarskich”, podobnie jak w poprzednich latach, cieszyło się dużym zainteresowaniem miłośników wędkowania. Dziennikarze „WW” odpowiadali na pytania, dzielili się swoim doświadczeniem w tropieniu i łowieniu ryb, promowali wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży, uczestniczyli w licznych pokazach i odwiedzali z aparatem fotograficznym stoiska producentów sprzętu wędkarskiego. Było wiele słów uznania dla redakcyjnej akcji „Uwalniam okazy” i autorów „Wędkarskiej Korby”. Nasza fotorelacja z targów na str. 62.

