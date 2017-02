Najnowsze wydanie



Wiadomości Wędkarskie 03/2017 Drodzy Czytelnicy! Dawniej zimy były bardzo mroźne. Lód na wielu akwenach utrzymywał się do końca marca, a niektórzy wędkarze zamykali podlodowy sezon dopiero z początkiem kwietnia. Czy w tym roku marcowa pogoda umożliwi wędkowanie w przeręblu? Nasz baca zapowiada na początek miesiąca typowo zimową aurę. Jeśli prognozy się sprawdzą, warto mieć wędki pod ręką. Na spacer po marcowym lodzie zaprasza Paweł Oglęcki, upatrując właśnie teraz szansy na znakomite połowy. Ryby żerują cały dzień i można liczyć na dorodne płocie, okonie i leszcze. Ale zastrzega, najważniejsze jest bezpieczeństwo. Polecam artykuł „Na ostatnim lodzie” str. 10.

Wiosnę najlepiej powitać nad małą nizinną rzeką. Jeśli zdecydujecie się na metodę spławikową, wybierzcie się nad jej ujście do dużej rzeki, gdyż najczęściej tam licznie gromadzą się ryby karpiowate. W marcu takie łowiska poleca nasz redakcyjny kolega Ryszard Kuna. Nad rzekę zabiera jedną wędkę, kilogram zanęty, kilka spławików i przyponów, paczkę śrucin, trzy rodzaje przynęt oraz podbierak na grube jazie – „Spławik na ujściach rzek” str. 16.

Marcowe jazie to również cel wielu wypraw ze spinningiem. Fachowcy polecają wyprawy nad duże rzeki, w których nierzadką zdobyczą są sztuki mierzące 40, a nawet 50 cm. Dobre łowiska zna Sebastian Kalkowski, przewodnik wędkarski, doświadczony łowca rzecznych okazów. Wiosną kusi jazie na niewielkie woblery, zapuszczając je w miejsca o leniwym nurcie, gdzie ryby kryją się przed rwącą wodą – „Na okazowe jazie” str. 28.

W następnym numerze „WW” podsumujemy sezon wędkarski 2016. Przeanalizujemy Wasze zgłoszenia do „Rekordów na plan” i podpowiemy, gdzie, kiedy i na co najlepiej brały okazy popularnych gatunków ryb, a już w majowych „WW” rozpoczniemy prezentację tegorocznych trofeów na medal. Życzę Wam wiele rozwagi na „ostatnim lodzie”, połamania kija na marcowych okazach i ruszajcie nad wiosenne rzeki!



ANDRZEJ ZIELIŃSKI GALERIA ŁOWCÓW Z NAMI NA RYBY Na ostatnim lodzie Paweł Oglęcki Spławik na ujściach rzek Ryszard Kuna Wzdręgowe klepisko Piotr Berger Potoki na przedwiośniu Kamil "Łysy Wąż" Walicki Łukasz Motowidełko oprac. Norbert Stolarczyk Na okazowe jazie Sebastian "rognis_oko" Kalkowski Marzec, streamer i pstrąg Piotr Zieleniak Piotr Gybej - Pheasant Tail Wet V. Mirosław Pieślak Echosonda na automacie (cz. 1) Cezary Karpiński Jak rzucać daleko i celnie? Łukasz Kalmus Zestawy końcowe Przemysław Mroczek Proteiny, czosnek i orzechy tygrysie Przemysław Mroczek Zapytaj Kogatę Na początek dobór sprzętu Konrad Wiśniewski Wędkarstwo karpiowe (cz. 2) Józef "Batman" Wróblewski Atlas ryb polskich - tołpyga Andrzej Kapusta Łowcy talentów Ewelina i Wojciech Werniccy Zmierz sobie łowisko Ryszard Kuna Jaxon na 2017 rok oprac. KŻ Nowości oprac. Marek Kluczek Savage Gear 2017 oprac. Sebastian Kowalczyk FORUM Prawnik radzi - Dzikie zarybienia Cezary Szczepaniak Legenda o owocnym Domaniowie Sebastian Kowalczyk Okręg Nadnotecki PZW w Pile oprac. Józef Wróblewski Okręg PZW w Koninie oprac. Sebastian Kowalczyk Ryby na podsłuchu Andrzej Kapusta Jezioro Bogdańskie Paweł Oglęcki Pstrągi z przerębla - Łowisko Okoń Andrzej Zieliński Jezioro Moczydło (Jeziórko) w Karczewie Paweł Oglęcki Zanim wyjedziesz do Norwegii Tomasz Wieczorek Liga Polonusów oprac. Piotr Berger Truskawki Ryszard Kuna REKORDY NA PLAN PALCE LIZAĆ Wojciech Charewicz