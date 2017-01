Najnowsze wydanie



Kiedy ten numer „WW” trafi do Waszych rąk, z pewnością wiele akwenów będzie zamarzniętych na tyle, że uda się na nie bezpiecznie wejść ze świdrem i wędką podlodową. W lutym proponujemy wyprawę z miniwędkami spławikowymi. To propozycja dla miłośników dużych złotych leszczy, które w środku zimy żerują na jeziorowych blatach 8–12 m pod lodową taflą. Ta metoda sprawdza się na dużych głębokościach lepiej niż połowy na mormyszkę, choć z powodzeniem zastąpi ją również w płytszym łowisku, gdy ruszymy na poszukiwanie zimowych okoni i płoci. Jaki wybrać spławik i żyłkę na płytką i głęboką wodę oraz jak skutecznie wabić zimowe okazy, radzi nasz redakcyjny kolega Józef Wróblewski oraz Dariusz Ciechański, były zawodnik i trener polskiej reprezentacji kobiet w wędkarstwie podlodowym – „Podlodowy spławik – reaktywacja” str. 14.

Zwolennicy dorodnych okoni, które na pierwszym lodzie doskonale biorą na błystkę podlodową, powinni teraz zweryfikować swoją taktykę i sięgnąć po tradycyjną mormyszkę. Nasz fachowiec od grubych ryb, Kamil „Łysy Wąż” Walicki, w tym okresie stawia wszystko na jedną kartę. Spędza dużo czasu przy podwodnej górce, której wierzchołek spoczywa 4–5 m pod powierzchnią wody i upstrzony jest kamieniami lub patykami. I nie zmienia łowiska, gdy kiwak przyginają drobne okonie i płocie – „Górka ostatniej szansy” str. 18.

W lutym zaczynają się dobre brania kropkowańców. Jeżeli mróz na kilka dni odpuści, można wybrać się ze spinningiem nad pstrągową rzekę. Kto jeszcze nie miał przyjemności holować tej walecznej ryby, powinien spróbować. Gorąco zachęcam do lektury materiału pióra Radosława Witólskiego pt. „Pierwszy raz na pstrągi” str. 28.

Naszym najmłodszym Czytelnikom oraz tym wszystkim, którzy od niedawna łowią ryby spod lodu, polecam artykuł doświadczonego wędkarza zimowego, Piotra Bergera. Nie wszędzie bowiem w mroźne dni lód wytrzyma pod naszymi nogami – „Zagrożenia na lodzie” str. 36. Życzę wszystkim Czytelnikom połamania kija na zimowych okazach i bezpiecznych powrotów z łowiska.

