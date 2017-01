Najnowsze wydanie



Wiadomości Wędkarskie 01/2017 Drodzy Czytelnicy! Przed nami sezon wędkarski 2017, nowe wyzwania, szansa na kolejne życiowe rekordy. Niektórzy rozpoczną go już 1 stycznia

o świcie, staną ze spinningiem w ręku nad pomorskimi rzekami. Inni, jeżeli pogoda dopisze, na pierwsze wędkowanie wyruszą z pierzchnią lub świdrem na zamarznięte jeziora, starorzecza i zbiorniki zaporowe. Jaka będzie tegoroczna zima, czy równie łagodna jak te z poprzednich lat, nie wiadomo. Choć tu i ówdzie słyszy się, że idą tęgie mrozy. Połowom troci i łososi na spinning mróz nie sprzyja, ale podczas wędkowania z lodu może zapewnić bezpieczeństwo.

Zachęcenie styczniowej troci do pochwycenia przynęty wcale nie jest łatwe. Przekonało się o tym wielu naszych Czytelników. Na wymarzone branie czasem trzeba czekać wiele godzin albo pogodzić się z porażką i wrócić znad wody o kiju. Nasz wytrawny łowca zimowych salmonidów, Kamil Walicki, radzi, aby w chwilach zwątpienia w powodzenie wyprawy założyć przynętę, której nikt inny by nie założył, i posłać ją w innym kierunku, niż podpowiada rozsądek – „Trocie bardziej po swojemu” str. 10.

Miłośnicy miniwędki i przerębla z pewnością szybciej odnajdą dobre łowiska, pod warunkiem że większość akwenów zamarznie. Na początku sezonu lodowego rybą numer 1 jest niewątpliwie okoń, który rankiem buszuje na płyciznach i podwodnych górkach i chętnie atakuje błystkę podlodową. Możemy też liczyć na pierwsze brania zimowych płoci i leszczy, ale tym rybom lepiej zaprezentować małą błyszczącą mormyszkę lub haczyk okraszony ochotką. Jak w styczniu skutecznie łowić ryby w przeręblu, zapytaliśmy utytułowanego zawodnika, członka kadry narodowej w dyscyplinie podlodowej Dariusza Jankowskiego. Zachęcam do lektury artykułu „Gorące patenty na lód” str. 14.

Wprawdzie mamy początek nowego sezonu, ale w „Rekordach na plan” nadal ubiegłoroczne okazy. Każdego roku prezentujemy blisko tysiąc Waszych tro¬feów! Zgłoszenia medalowych ryb złowionych w roku 2016 będziemy przyjmować do końca lutego, a w kwietniowym numerze „WW” tradycyjnie podsumujemy ubiegłoroczny sezon. Jednak już teraz czekamy na pierwsze zgłoszenia okazów złowionych w roku 2017! W imieniu zespołu redakcyjnego „WW” życzę wszystkim Czytelnikom udanych połowów w roku 2017, wielu wypraw na nowe łowiska i połamania kija na rekordowych okazach! Redaktor Naczelny

ANDRZEJ ZIELIŃSKI GALERIA ŁOWCÓW Trocie bardziej po swojemu Kamil "Łysy Wąż" Walicki Gorące patenty na lód Józef "Batman" Wróblewski Z lodu przy zatopionych drzewach Piotr Berger Pierwsze pstrągi w sezonie Sebastian "rognis_oko" Kalkowski Styczniowe jazie Piotr Zieleniak Z echosondą w przyszłość Cezary Karpiński Spławik na kruszonym lodzie Łukasz Kalmus Ustawianie haczyka mormyszki Piotr Berger Planowanie zasiadek, czyli dobór sprzętu do sposobu łowienia Przemysław Mroczek Back leady Przemysław Mroczek Zapytaj Kogatę Ewelina Wernicka Trociowa matuka Kuba Chruszczewski Na pstrągi bez zadziora Ryszard Kuna Nowości oprac. Marek Kluczek Nowości Dragona na sezon 2017 oprac. Marek Kluczek Method Feeder oprac. Józef "Batman" Wróblewski Atlas ryb polskich - świnka Andrzej Kapusta Łowcy talentów Ewelina i Wojciech Werniccy 10 lat Daiwa Cormoran w Polsce JW FORUM Prawnik radzi - Przynęty - dozwolone, czy nie? (cz. 2) Cezary Szczepaniak NASZE PZW Predator Cup 2016 M.P Oświadczyny na "Pucharze Głowatki" Wojciech Łopatka Polscy surfcastingowcy na mistrzostwach świata oprac. JW NASZA PRZYRODA Jezioro Kąty Paweł Oglęcki Jezioro Sasek Wielki Piotr Berger Jezioro Rogóźno Ryszard Kuna Jezioro, w którym czai się zło... Kamil "Łysy Wąż" Walicki Lista nagrodzonych w WIELKIM KONKURSIE JUBILEUSZOWYM Foto na medal! - WW 1/2017 Redakcja Finlandia - dzika natura, piękne ryby Józef "Batman" Wróblewski Liga Polonusów oprac. Piotr Berger Robale Ryszard Kuna REKORDY NA PLAN PALCE LIZAĆ Wojciech Charewicz