Wiadomości Wędkarskie 12/2016 Drodzy Czytelnicy! Przed nadejściem kalendarzowej zimy, a ostatnio takie właśnie zimy witamy przed Świętami, jest jeszcze czas na późnojesienne drapieżniki. Proponujemy aktywne spinningowanie, które o tej porze roku, co potwierdzają zgłoszenia do „Rekordów na plan”, przynosi wiele wspaniałych ryb. Możemy liczyć na okazy szczupaka, okonia, sandacza, a nawet bolenia lub klenia. Trzeba się jednak spieszyć, zanim na jeziorach i starorzeczach pojawi się lód. Gdzie w chłodne grudniowe dni znajdziemy stanowiska ryb drapieżnych w małych i dużych rzekach, a gdzie w jeziorach i starorzeczach, podpowiada Paweł Oglęcki w materiale pt. „Poszukajmy drapieżników” str. 10. W grudniu dobre okresy żerowania szczupaka nie są tak częste, jak w cieplejszych miesiącach roku. W zimnej wodzie wszystko dzieje się w zwolnionym tempie. Sebastian Kowalczyk radzi, aby w te dni sztuczne przynęty prowadzić wolno, ale aktywnie – „Skusić grudniowego leniucha” str. 20. Jesienią większość wędkarzy szuka sandaczy przy dnie, próbuje je przechytrzyć na gumy z ciężkimi główkami – bo jak główka huknie w dno, to sandacz nabiera wigoru. Czy wszędzie sprawdza się taka filozofia łowienia? Nasz doskonały łowca ryb drapieżnych, Kamil Walicki, twierdzi, że nie. Podróżując po wielu krajach, poznał nowe techniki wędkowania i uważa, że nie można zamykać się na wiedzę innych wędkarzy – „Toniowe zbóje” str. 24. Od kilku sezonów jedna z najskuteczniejszych przynęt na okonie, mianowicie niewielki twister z ciężarkiem na bocznym troku, przestaje przynosić oczekiwane rezultaty. Zawodnicy już to zauważyli i częściej sięgają po klasyczną błystkę obrotową. Czy ryby mogą „uodpornić się” na jakiś typ przynęty? Na to pytanie szukał odpowiedzi Paweł Oglęcki w artykule pt. „Renesans obrotówek” str. 28. W grudniowych „WW” tradycyjnie zachęcamy do lektury „świątecznego rynku” i wybrania dla bliskich nam wędkarzy prezentu pod choinkę. Na stronie 44 prezentujemy sprzęt i akcesoria z górnej i dolnej półki, które znajdziecie przed Świętami w sklepach wędkarskich. Wszystkim Czytelnikom życzę połamania kija na grudniowych okazach, smacznego karpia i wesołych Świąt!



Redaktor Naczelny ANDRZEJ ZIELIŃSKI

Galeria łowców Poszukajmy drapieżników Paweł Oglęcki Główki falochronów portowych Piotr Berger Skusić grudniowego leniucha Sebastian Kowalczyk Toniowe zbóje Kamil "Łysy Wąż" Walicki Renesans obrotówek Paweł Oglęcki Zimowe ognisko z kiełbaską w tle Elżbieta "Elizabeth" Jagodzińska Muszkarski grudzień Piotr Zieleniak Batymetria ekstremalna Cezary Karpiński Z batem nad rzekę Patrycja Tykwinska Przerabiamy spławiki Piotr Berger Konserwowanie kulek, jesienne głębokości Przemysław Mroczek Zapytaj Kogatę Ewelina Wernicka Zeberka Kuba Chruszczewski Świąteczne prezenty oprac. Marek Kluczek Nowości Zebco 2017 Marek Chmielewski Feeder, czyli drgająca szczytówka Józef "Batman" Wróblewski Atlas ryb polskich - dorsz Andrzej Kapusta Łowcy talentów Ewelina i Wojciech Werniccy DAM na sezon 2017 (mak) Prawnik radzi - Przynęty, dozwolone czy nie? Cezary Szczepaniak PZW na miarę XXI wieku Andrzej Zieliński Okręg PZW w Poznaniu oprac. Józef Wróblewski Okręg PZW w Piotrkowie Trybunalskim, Okręg PZW w Słupsku Olimpiady młodzieżowe 2016 Antoni Roguski Maciej Żejmo mistrzem Polski Sebastian Kowalczyk Dwa razy złoto! Piotr Zieleniak Dotyk na odległość Andrzej Kapusta Kanał Bydgoski Patrycja Tykwinska Wkra poniżej Radzanowa Paweł Oglęcki Rugia - na wielkie szczupaki Tomasz Potempa Dryfując po Bałtyku Sebastian Kowalczyk Liga Polonusów oprac. Piotr Berger Stary Wasyl Ryszard Kuna REKORDY NA PLAN PALCE LIZAĆ Wojciech Charewicz