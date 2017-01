Wydanie archiwalne



Wiadomości Wędkarskie 11/2016 Drodzy Czytelnicy! W chłodne i krótkie listopadowe dni proponujemy wyprawy na okazy ryb drapieżnych, które wraz ze spadkiem temperatury są aktywniejsze w poszukiwaniu pokarmu. W połowach sandaczy sukces mogą przynieść gumowe przynęty o znacznych rozmiarach, np. 17-centymetrowe rippery lub jaskółki. Wystarczy uzbroić gumę w jeden niewielki haczyk i posłać w łowisko, a duży sandacz z łatwością połknie ją w całości. Zachęcam do lektury artykułu Sebastiana Kowalczyka pt. „Duża guma i przedłużony opad” str. 14.

Polecamy też wyprawy na sandacze z długimi wędkami. Nasz autor, Piotr Berger – doświadczony łowca ryb drapieżnych metodami gruntowymi, radzi, jaki sprzęt zabrać na jesienną eskapadę oraz jak uzbroić rybki przynętowe i filety, aby przechytrzyć mętnookiego smoka – „Na sandaczową zasiadkę” str. 10.

Łowienie sandaczy na duże, selektywne przynęty z pewnością ma sens. Ale czy tak jest w przypadku okoni? Wytrawny muszkarz i zarazem miłośnik łowienia okoni na spinning, Ryszard Kuna, nie rezygnuje jesienią z mikroprzynęt. Polecam materiał pt. „Okoń na »makaron« str. 26.

Klenie, podobnie jak kobiety, uwielbiają słońce, jednak w listopadowe słoneczne dni niełatwo je wypatrzyć. Gdy woda jest zimna i przejrzysta, są czujne i ostrożne. Nasza autorka Elżbieta Jagodzińska, która doskonale zna zachcianki i upodobania kleni, uważa, że jesienią najlepiej zapolować na te ryby, gdy słońce jest lekko przyćmione chmurami – „Klenie jak kobiety” str. 22.

Wielu wędkarzy zastanawia się, jakie kolory przynęt najlepiej wabią ryby. Na drapieżniki chętnie stosujemy gumy, błystki i woblery z czerwonymi, żółtymi czy niebieskimi akcentami. Na białą rybę – barwione robaki. Czy ryby widzą te same kolory co my? Jak zmienia się postrzeganie barw na dużych głębokościach? Odpowiedzi na te i inne pytania przygotował dr inż. Andrzej Kapusta w materiale pt. „Widząc oczami ryby” str. 68.

Gorąco zachęcam do lektury tego numeru „WW” i udziału w naszych konkursach. Życzę Wam połamania kija na jesiennych okazach! Redaktor Naczelny

ANDRZEJ ZIELIŃSKI

GALERIA ŁOWCÓW Na sandaczową zasiadkę Piotr Berger Duża guma i przedłużony opad Sebastian Kowalczyk Błędy morskiego trociarza Kamil "Łysy Wąż" Walicki Woblery Rudiego oprac. Norbert Stolarczyk Klenie jak kobiety Elżbieta "Elizabeth" Jagodzińska Okoń na "makaron" Ryszard Kuna Listopad muszkarza Piotr Zieleniak Na suchą muszkę Przemysław Półtorak Pudełko muszkarza (cz. 2) Przemysław Półtorak Wędkowanie we mgle Cezary Karpiński Wyczynowe nęcenie (cz. 3) Łukasz Kalmus Zapytaj Kogatę Ewelina Wernicka Podpórka na pomost Piotr Berger Pływaki, silniki, orzechy Przemysław Mroczek Emerger Kuba Chruszczewski Nowości oprac. Marek Kluczek Nowości Mikado 2017 (ZIEL) Gruntówka prosta i skuteczna oprac. Józef "Batman" Wróblewski Atlas ryb polskich - lipień europejski Andrzej Kapusta Łowcy talentów Ewelina i Wojciech Werniccy FORUM Prawnik Radzi - Pozyskiwanie żywych ryb na przynętę Cezary Szczepaniak Dożynki Prezydenckie - Spała 2016 Józef Wróblewski 40 lat Okręgu PZW w Legnicy SK 35 lat Okręgu PZW w Przemyślu (ZIEL) Walka do ostatniej chwili Józef Wróblewski Polki mistrzyniami świata! Józef Wróblewski VIII Festiwal Wędkarski (mak) Casting na Żarnowcu Robert Kołodziejski Widząc oczami ryby Andrzej Kapusta Bydgoski odcinek Brdy Patrycja Tykwinska Jezioro Bachotek Andrzej Zieliński Z sandaczami w tle Marek Kluczek Spinningowe dorsze Waldemar Ptak Liga Polonusów oprac. Piotr Berger Sobota Ryszard Kuna REKORDY NA PLAN PALCE LIZAĆ Wojciech Charewicz