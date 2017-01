Wydanie archiwalne



Wiadomości Wędkarskie 10/2016 Drodzy Czytelnicy! Jesień to czas wypraw na słodkowodne drapieżniki. Teraz marzenia o dorodnym szczupaku, mierzącym ponad 100 cm, wracają ze zdwojoną siłą. Kto wyholował taką rybę, wie, że nieczęsto trafia się w polskich łowiskach. Ba, dla wielu przekroczenie magicznych 100 cm jest nieosiągalne przez dziesiątki lat! Czy rzeczywiście trzeba jechać do Szwecji, aby wyholować grubą sztukę? Nasz autor, wytrawny łowca okazów Majki Pecyna, twierdzi, że nie, choć droga do sukcesu, a przedstawia ją na własnym przykładzie, wcale nie jest łatwa – „W pogoni za metrowcem” str. 10.

W październiku możemy obserwować widowiskowo żerujące rapy. Rzeka ożywa tryskającymi pióropuszami uklei, a srebrzyste cielsko drapieżnika z hukiem przewala się na powierzchni. Gdy trafimy na boleniową ucztę, a nietrudno ją usłyszeć, warto przyczaić się w pobliżu i posłać do wody przynętę. Wytrawni łowcy boleni chętnie korzystają z takiej okazji, ale potrafią też namierzyć mniej aktywne okazy, przyczajone w rzecznych odmętach. Polecam materiał Kamila Walickiego „Rapa w jesiennej scenerii” str. 16.

Na początku sierpnia odbyły się II Targi Rękodzieła Wędkarskiego, które zgromadziły kilkudziesięciu wytwórców sztucznych przynęt z kraju i zagranicy. Stoiska mieniły się różnokolorowymi błystkami, muszkami i specjalistycznymi woblerami. Wiele z nich to prawdziwe arcydzieła, wykonane w domowym zaciszu. Podobno są równie piękne, co skuteczne. Nasza relacja na str. 45.

Na nasze łamy powraca temat budowy pomostów nad wodami i grodzenia działek do linii brzegowej. Nasz prawnik Cezary Szczepaniak przypomina podstawy prawne mające zapewnić swobodny dostęp do wód publicznych oraz przepisy, z którymi warto się zapoznać przed przystąpieniem do budowy pomostu. Czy taki pomost można mieć na wyłączność? Polecam materiał „Prywatny, ogrodzony pomost” str. 54. Gorąco zachęcam do lektury „WW” i życzę udanych wypraw nad wodę! Redaktor Naczelny

ANDRZEJ ZIELIŃSKI

GALERIA ŁOWCÓW W pogoni za metrowcem Majki Pecyna Rapa w jesiennej scenerii Kamil "Łysy Wąż" Walicki Fireball Marek Chmielewski Przy wyspie Piotr Berger Pudełko muszkarza (cz. 1) Przemysław Półtorak Październik z lipieniem Piotr Zieleniak Urok starych map (cz. 2) Cezary Karpiński Wyczynowe nęcenie (cz. 2) Łukasz Kalmus Zbrojenie martwej rybki Piotr Berger Żyłka czy plecionka w Metodzie? Józef Wróblewski Ryba z powierzchni Przemysław Mroczek Zapytaj Kogatę Ewelina Wernicka Super Pupa Kuba Chruszczewski Nowości oprac. Marek Kluczek II Targi Rękodzieła Wędkarskiego Norbert Stolarczyk Z tyczką na okazy Józef "Batman" Wróblewski Atlas ryb polskich - głowacica Andrzej Kapusta Łowcy talentów Ewelina i Wojciech Werniccy FORUM Prawnik radzi - Prywatny, ogrodzony pomost Cezary Szczepaniak Wędkarska młodzież w Bieszczadach (WM) Zawody na Jeziorze Żarnowieckim Marek Kluczek Największe zawody rodzinne Józef Wróblewski Zawody krajowe oprac. Józef Wróblewski Zawody międzynarodowe oprac. Józef Wróblewski Kleń Wisłoka Paweł Sikora Układ zmysłowy ryb Andrzej Kapusta Stary San Hurko Patrycja Tykwinska Zalew w Wilkowie Ryszard Kuna Słup - druga odsłona Majki Pecyna Dzieci Czarnego Smoka Rafał Słowikowski Liga Polonusów oprac. Piotr Berger Dobra zmiana Ryszard Kuna REKORDY NA PLAN PALCE LIZAĆ Wojciech Charewicz